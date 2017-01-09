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09 Ocak 2017 11:39

BÜ’de Kentsel Tasarım paneli gerçekleştirildi

BÜ’de Kentsel Tasarım paneli gerçekleştirildi

09 Ocak 2017 11:39

Bartın Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından “Kent Mekânında Kamusal Alanlar ve Kent Tasarım” konulu panel düzenlendi.
Bartın Üniversitesi Orman Fakültesinde gerçekleştirilen panelin oturum başkanlığını Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Selma Çelikyay yaptı. Çelikyay, Türkiye’de mekânsal zenginliklerin korunması için bazı çalışmalar yapılması gerektiğini vurgulayarak, “Kent İmajı Öğelerinin Kamusal Alanları Tariflemedeki Rolü” konulu konuşmasını yaptı.
Panelde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Pelin Gökgür “Kamusal Alanın Değişimi ve Dönüşümünü Etkileyen Faktörler”, Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Suat Çabuk “Cumhuriyet Dönemi Karabük Kentinin Biçimlenişi ve Kamu Mekanları”, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü Kentsel Tasarım Dairesi Başkanlığından Dr. Nazım Öner “Kentsel Tasarım Rehberlerinin Hazırlanma Yöntemleri” adlı sunumlarını yaptı.
Üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerin katıldığı etkinlik, panelistlerin soruları cevaplandırmasının ardından son buldu.



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