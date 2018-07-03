Demokrasi gazisi Rektör Uzun’a o geceyi anlattı

Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti.

15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği hain darbe girişimini engellemek için Genelkurmay Başkanlığına giren ilk grupta yer alan Resul Emin Aydoğdu, annesi ve ablasıyla birlikte Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’u ziyaret etti. Ziyarette ’Demokrasi Gazisi’ Aydoğdu, 15 Temmuz 2016 gecesi yaşadıklarını anlatarak "Hain darbe girişimin olduğu gece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın halkı meydanlara davet etmesiyle dışarıya çıktık. O andan itibaren tek düşüncem ’Vatan, millet, Sakarya’ oldu. Genelkurmay Başkanlığı’na gittim. Elimizde kendimizi koruyacak hiçbir şey yoktu. Bir rütbeli iki vatandaşımızı orada vurdu. Benim de yanıma gelerek tahrik edici sözler söyledi ve ’Öleceksin, Kelime-i şahadet getir’ dedi. Daha sonra beni pencereye çıkarttı ve ateş ederek aşağıya düşürdü. Ben sürünerek oradan uzaklaşmaya çalıştım. Bir kişi aracıyla beni alarak hastaneye getirdi. Şu an yine aynı durum olsa kalkar giderim, vatanım her şeyden değerli" dedi.

Hain darbe girişiminin olduğu gece iki kolunu, leğencik kemiğini kıran ve vücudunda kurşun yaraları olan Aydoğdu, "Önemli olan milletimiz ve ülkemizdi. Benim yaralanmama ya da şehit olmam umurumda değil" diye konuştu.

Anne Aydoğdu, "Oğlumla gurur duyuyoruz"

Resul Emin Aydoğdu’nun annesi Nezahat Aydoğdu ise darbe girişiminin olduğu gece oğlunu hastanede bulduklarını kaydederek "Bu ülke bizim, bayrak bizim ve ne gerekiliyorsa yapılması lazımdı. Bu noktada çocuklarımla gurur duyuyorum. Çünkü 15 Temmuz gecesi üzerlerine düşeni yaptılar. Allah bir daha böyle bir gece milletimize yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz’da yeni bir kahramanlık destanı yazıldı"

Aydoğdu’ya 15 Temmuz 2016 gecesi ortaya koyduğu mücadele ve fedakarlığı için teşekkür eden Rektör Uzun, "15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayan gizli ve sinsi bir örgüte karşı milletimiz imanı ve cesaretiyle şanlı bir istiklal mücadelesi daha verdi. İnsanlarımız kararlılığıyla sokaklara ve meydanlara inerek çıplak elleriyle kanlı darbe girişimine engel oldu, şanlı bir zafer kazandı. Cumhurbaşkanımızın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen milletimiz, aynı zamanda o gece geleceğini de kurtardı. Bu duygularla başta 15 Temmuz kahramanlarımız olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sağlıklı uzun bir ömür diliyorum. Kardeşimiz Resul Emin Aydoğdu’ya da fedakarlığı ve cesareti için teşekkür ediyor, kendisine Allah’tan şifa ve ailesiyle birlikte güzel bir ömür diliyorum” dedi.