Dereceye giren sporculara ödülleri verildi

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında bin 400 öğrencinin katılımıyla geçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi.

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında geçekleştirilen spor müsabakalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Şenlikler kapsamında 10 gün süren ve 8 branşta gerçekleştirilen karşılaşmalara bin 400 öğrenci katıldı.Gerçekleştirilen müsabakalarda dereceye giren öğrenciler için ödül töreni Kutlubey Kampüsü şenlik alanında yapıldı. Masa tenisi alanında birinci Mehmet Metin İmamoğlu, ikinci Aymrat Hojanov, üçüncü ise Raşit Şişman oldu.

Dart branşında ise Abdulsamet Çelik birinci, Simay Karasan ikinci, Büşra Akkabak üçüncü olarak madalyalarını aldı.Bilek güreşinde bayanlarda Kevser Çeviker birinci olurken İrem Karagöz ikincilik, Zehra Özen ise üçüncülük elde etti.Bilek Güreşi erkeklerde ise Mertcan Sezer birinci, Ümit Ateş üçüncü oldu.Satrançta, Salihan Çakır birinci, Can Aydoğdu ikinci, Mehmet Emin İmamoğlu ise üçüncü olurken; Ayak tenisinde Two Player takımı, Basketbolda ise nevresim takımı, voleybolda ise Tıyırtı takımı şampiyon oldu.