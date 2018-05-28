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28 Mayıs 2018 15:49

Doç. Dr. Türkmen, ilk Türk Konfederasyon başkanı oldu

Bartın Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç.

Doç. Dr. Türkmen, ilk Türk Konfederasyon başkanı oldu

28 Mayıs 2018 15:49

Dr. Mutlu Türkmen, 84 ülkenin temsil edildiği Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanı seçildi.


İsviçre’nin Mendrisio şehrinde yapılan seçimde delegelerin tamamının oyunu alan Bartın Üniversitesi BESYO Rekreasyon Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mutlu Türkmen, Uluslararası Bocce Konfederasyonu başkanı oldu. Böylece Türkmen, Uluslararası Bocce Federasyonu başkanlığı görevine gelen ilk Türk oldu. Yoğun bir seçim sürecinin ardından alınan başarıyı değerlendiren Türkmen, “Ülkemizi böyle tarihi bir görevde lider ülkeleri de arkama alarak temsil edeceğim için çok mutluyum." dedi.



"Rektör Uzun tebrik etti"


Başkan seçilen Doç. Dr. Türkmen’i tebrik eden Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, “Üniversitemizden bir öğretim elemanının uluslararası bir konfederasyona başkan olması bizleri sevindirdi. 84 ülkenin yer aldığı bir uluslararası kuruluşta Doç. Dr. Mutlu Türkmen’in ülkemiz de en iyi şekilde temsil edeceğini inanıyorum. Kendisini tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.” ifadelerini kullandı.


Türkmen, Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkan Vekili görevlerini de yürütüyor.




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