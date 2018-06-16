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16 Haziran 2018 11:42

Emniyetten sürücülere lokumlu uyarı

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri, yol denetiminde durdurdukları araç sürücülerine ve yolcularına lokum ikramında bulundu.

Emniyetten sürücülere lokumlu uyarı

16 Haziran 2018 11:42


Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Müdürlüğü ve Asayiş Müdürlüğü ekipleri denetimleri arttırdı. Bayram tatili boyunca çeşitli bölgelerde trafik ve asayiş uygulaması yapan ekipler sürücülere lokum dağıttı. Terminal mevkinde yapılan uygulamada hız kontrolü, emniyet kemeri kontrolü yapıldı. Trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaları hız yapılmaması ve araç içerisindekilerin bayramı kutlayarak lokum ikram etti.


Yapılan denetimlerden memnun olduklarını ifade eden sürücüler “Bunlar bizim için zaten bizde kurallara uyarsak bu riskleri minimuma indiririz mal ve can güvenliğimiz için bu uygulamaların devam etmesi gerekiyor” dediler




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