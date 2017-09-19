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19 Eylül 2017 15:06

Engelli öğrenciler kampta buluştu

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği(BOED-DER), Bartın İl Özel İdaresi, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Bartın Halk Sağlığı ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde ‘Sağlıklı Yaşam Kampı’ düzenlendi.

Engelli öğrenciler kampta buluştu

19 Eylül 2017 15:06


İnkumu Özel İdare Dinlenme Tesislerinde gerçekleştirilen kampa yaklaşık engelli öğrenci ve 30 ebeveyn katıldı. Kampta sağlıklı yaşama yönelik ailelere yeterli ve dengeli beslenme, fiziksel aktivitenin önemi, otizmde beslenme, sağlıklı pişirme yöntemleri, stresle baş etme yöntemleri, davranış problemleri ve çözüm önerileri konularında eğitim verilerek sorular cevaplandırıldı.


Denizin tadını çıkarttılar


2 günlük kampta öğrenciler bol bol denizin ve güneşin tadını çıkartırken bocce antrenörü eşliğinde özel bocce toplarıyla eğlenen çocukları, atletizm güreş ve boks antrenörlerimiz eşliğinde çeşitli egzersizler yaptı. Kampla ilgili Bartın Halk Sağlığı Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Kampta öğrencilerimizi ve ailelerini yalnız bırakmayan ve desteklerini esirgemeyen Sayın Valimiz Nusret Dirim ve eşi Burcu Dirim’e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış’a, Zuhal Bulut’a, BOED-DER başkanı Berna Şengün ve yönetim kurulu üyelerine, Bartın Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü antrenörlerinden Sunay Yavuzarslan, Burcu Yılmaz, Gökhan Dumlu, Muhammed Ali Kolu’a, Gönüllü Çocuk Gelişimci Kıymet Bayraktar’a, Diyetisyen Müzeyyen Elmas Kara’a, Psikolog Çağlar Kuzu’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. İlkini 2011 yılında özel çocuklarımızla gerçekleştirdiğimiz "Sağlıklı Yaşam Kampını" geleneksel hale getirmeyi planlamaktayız. Bu amaçla çalışmalarımız devam edecektir" denildi.




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