Garson maaşını kombineye yatırdı

Bartınspor’un satışa sunduğu özel 74 seri numaralı kombine karta asgari ücretle çalışan lokanta işçisi Volkan Özköse, açık artırmada 1300 TL vererek kartın sahibi oldu. Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Bartınspor’un 2017-2018 sezonunda Bartın Atatürk Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmalar için geçerli olacak olan kombine kartlar, kulüp tarafından sosyal medyada 1 TL’den açık arttırmaya sunuldu. Açık arttırma 22 Haziran Perşembe günü saat 17.00’de sona erdi.

Sosyal medya üzerinden başlatılan ve Bartınspor sevdaların büyük ilgi gösterdiği açık arttırmada en yüksek teklifi veren asgari ücretle çalışan lokanta işçisi Volkan Özköse, 74 seri numaralı kart için 1300 TL vererek kartın sahibi oldu. Bartınspor Yönetimi de Volkan Özköse’ye teşekkür etmek amacıyla tören düzenledi. Dün bir kafede düzenlenen törene, Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, yöneticiler Mustafa Ahmet Oktay, Orhan Ölçek, Hüseyin Kalaycı, Yüksel Özkan, Hüseyin Çalıkoğlu ve Murat Kalafat katıldı. Törende Kulüp Başkanı Mehmet Bulut, Volkan Özköse’ye teşekkür ederek kulübün forması, atkısı ve saati hediye edildi.

74 numaralı kartı Özköse’ye taktim eden Bartınspor Başkanı Mehmet Bulut, “Bartınspor taraftarlarından olan Volkan Bey örnek bir fedakârlık yaptı. Çalıştığı asgari ücret maaşına yakın 1300 TL gibi bir rakamla 74 nolu taraftar kombinesi satın alarak örnek taraftar olduğunu gösterdi. Bu davranış bir gösteriş falan değil. Bu yürekten gelen bir sevgidir. Önemli bir katkı sağlamıştır. Bartınspor Yönetim Kurulu olarak bu kardeşimize teşekkür etmek istedik. Bu amaç doğrultusunda bugün bu töreni gerçekleştirdik. Çeşitli hediyelerimizi de taktim ettik. Volkan kardeşimiz herkesin taşın altına elini koyması gerektiğini gösterdi. İnşallah örnek alınır. Herkesin Bartınspor’a sahip çıkıp destek vermesini arzu ediyoruz” dedi.

Kombina kartların genel satışıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Başkan Bulut, “Taraftar kombine satışlarımızda 500’ü geçtik. Ancak protokol tribününde istediğimiz rakamda değiliz. Bu konuda da inşallah şehir duyarlılık gösterecektir. Takımına sahip çıkacaktır” diye konuştu.

Bu örnek davranışıyla spor camiasının takdirini toplayan Volkan Özköse konuşmasında şu ifadelere yer verdi, “Bartın’da ekmek yiyen tüm esnaf arkadaşlarımızın abilerimizin bu takıma sahip çıkmalarını canı gönülden istiyorum. Tüm Bartınspor taraftarını tribüne bekliyoruz. Ben bir fedakarlık yaptım. Bu hamurda benimde bir katkım olsun. Ben şu an onurlu ve gururluyum. Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun Allah utandırmasın. Sosyal medya üzerinden yapılan kampanyayı görünce hemen kampanyaya bende dahil olmak istedim. Allahın izniyle de bana nasip oldu. Bartınspor’u çocuklarımıza sevdireceğiz ailelerimizi tribüne çekeceğiz. Sonuçta bizde bir Bartınlı olarak Bartınspor’lu olarak herkesi tribünde görmek istiyoruz. Bartınspor’u sahipsiz bırakmayalım. Bu kadar fedakarlık yapılmışken bizde sahip çıkalım.”