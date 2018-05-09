Geleceğin sporcularına fair play ruhu anlatıldı

Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında ‘Dünya Fair play Karikatür Sergisi’ ile ‘Üniversiteler Fair Play Kervanı Paneli’ gerçekleştirildi.

Türkiye’yi şehir şehir dolaşarak düzenlediği etkinliklerle, üniversite öğrencilerine Fair Play’i anlatan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’nin (TMOK) katkılarıyla Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri kapsamında panel ve sergi gerçekleştirildi. İlk etkinlik Bartın Üniversitesi konferans salonu fuaye alanında Dünya Fairplay Karikatür Sergisi ile başladı. Dünyanın 41 ülkesinden gelen 473 eserin en iyilerinin yer aldığı sergi sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sergi Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ve TMOK üyeleri tarafından törenle açıldı.

Karikatür sergisinin ardından Üniversiteler Fairplay Kervanı Paneli gerçekleştirildi. Panelin açılış konuşmasını yapan Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, Konfüçyüs’ün “Sevdiğin işi yap, hayatın boyunca çalışmak zorunda kalma” sözünden yola çıkarak “Şuan buradaki konuklarımız sevdiği işi yapmış ve bu işte başarılı olmuş insanlar. Bu nedenle bu konuklarımızın her birinin hayat hikayesinden dersler çıkarabiliriz" dedi.

Üniversitenin sadece derslerde alınan eğitimden ibaret bir kurum olmadığını belirten Rektör Uzun, “Burada gerçekleştirilen panelde alacağınız bilgiler 4 yıllık öğrenim hayatınız boyunca sizlere ışık olacaktır” diye konuştu.

Daha sonra Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO) Müdürü Doç. Dr. Taner Bozkuş’un yönettiği panelde İlaç temsilcisi Turgut Tarhan, TMOK 1 numaralı Duayen üyesi Erdoğan Arıpınar, TMOK üyeleri Remzi Yılmaz ile Teoman Güray, Eski Mili Atlet Maraton Koşucusu, Balkan Şampiyonu İsmail Akçay panelist olarak katıldı.

TMOK 1 numaralı Duayen üyesi ve Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar Türkiye’de fair play kavramının sadece sporda değil toplumsal yaşamda da büyük önem taşıdığına vurgu yaptı. Arıpınar, “Fair play bir düşünce tarzıdır, yaşam biçimidir, ailenizde, üniversitenizde, camide her yerde vardır. Fair play vicdanınızın sesidir” ifadelerini kullandı.

Daha sonra fair play davranışının yol açtığı olumlu durumları anlatan bir film gösteri yapan TMOK üyeleri Remzi Yılmaz, “Gülümsemek de bir fair play davranışıdır. Sizler de insanlara gülümseyiniz bu gülümseme birgün mutlaka size olumlu bir şekilde geri dönecektir” şeklinde konuştu.

İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Görevlisi ve TMOK Fairplay Komisyonu üyesi Semra Demirer ise konuşmasında kendisinin de beden eğitimi öğretmeni olduğunu söyleyerek, birçok ünlü sporcu yetiştirdiğini, öğretmen olmaktan gurur duyduğunu anlattı.

Demirer, “Sizler de yarın birer spor öğretmeni, yöneticisi ya da antrenörü olduğunuzda yaptığınız işten gurur duyun. Bizim ödülümüz kupalar, madalyalar değil bizim ödüllerimiz o öğrencilerimizin başarılarıdır’’ dedi.

Eski Mili Atlet Maraton Koşucusu İsmail Akçay ise aldığı başarılardan bahsederek, “8 kez Türkiye Şampiyonu oldum, 4 kez Balkan şampiyonu oldum. İki dünya ikinciliğine, bir olimpiyat dördüncülüğüne sahibim. 38 defa Milli sporcu olarak 28 ülkede Türkiye’yi temsil ettim. Basın tarafından 1968’de yılın sporcusu, 1972’de yüzyılın atleti seçildim. Benim farklı tarafım şuydu. 28 ülkeye ismen davet edildim. Fakat bu davetlerin hiçbirine sevinemedim. Çünkü sırtımda şanlı bayrağımızın formasını taşımanın ağırlığı vardı. ABD Büyükelçisi Amerikan Milli sporcusu olmam için bana bir işadamının aylık bin dolar teklif ettiğini söyledi. Ben de ‘benim damarlarımda Türk kanı var ben Amerikan bayrağı ile koşmam mümkün değil’ diyerek teklifi kabul etmedim” diye konuştu.

TMOK üyesi Teoman Günay da fair playın tanımını yaparak, “Fair play rakibe el uzatmaktır, dürüstlüktür, kardeşliktir, faır play’de din, dil ve ırk ayırımı yoktur. Fair Paly rakibini gerektiğinde alkışlamaktır.” ifadelerini kullandı.