İnkumu’nda yol ve konteynerler temizlendi

Çalışma hakkında bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Temizli İşleri ve İtfaiye Müdürlüğü ekiplerimiz şehrin tüm cadde ve sokaklarında düzenli olarak yol ve kaldırım yıkama çalışması gerçekleştiriyor. Çalışmalarımız kapsamında geçtiğimiz hafta sonu yoğun kalabalığın yaşandığı İnkumu Tatil Beldemizin bisiklet yolunda yıkama çalışma gerçekleştirdiler. Ayrıca çöp konteynerleri de ilaçlı su ile yıkanarak hijyenik hale getirildi. Vatandaşlarımızın toz ve topraktan olumsuz şekilde etkilenmemesi ve tatillerini sağlıklı bir ortamda gerçekleştirebilmesi için temizlik çalışmalarımızı periyodik olarak yapmaya devam edeceğiz" dedi.