İnsafsızlar hamile çakala kurşun yağdırdılar

Hamile Çakalın Ateş eden kişilerce yaralandığını gören ekipler Yaralı Çakalı Tedavi için Veterinere getirdi. Bartın ‘da av tüfeği ile vurulan Hamile Çakal’ın Bartın Tuna Mahallesi’ndeki ormanlık alana yiyecek aramak için geldiği değerlendirilirken Hamile çakal’ın av tüfeği ile ateş açılarak vurulduğu öğrenildi. Mahallede bulunan Tavuk kümeslerine saldırdığı için vurulduğu tahmin edilen çakalın seslerini duyan vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi’ne haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yaralı Çakalı bularak kent merkezindeki veteriner kliniğine götürdü. Veteriner Tolga Kandıralı tarafından karın bölgesindeki 20 adet saçma çıkartılan 2 yaşındaki 45 günlük Hamile çakal, bakımı için Zonguldak Gökçebey’de bulunan Çanakçılar Hayvanat Bahçesi’ne götürüldü. Ekipler çakalı vuranları bulmak için çalışma başlattı.