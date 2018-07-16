İşçiler maden şirketinin önünde eylem yaptı

Hattat Enerji AŞ’nin Tarlaağzı kömür kuyusunda Denfa isimli taşeron firma kadrosunda çalışan işçiler, firma bilgisi dahilinde Mayıs ayında yaptıkları grevin ardından haksız şekilde işe gelmedikleri gerekçesiyle işten çıkartıldıklarını savunarak eylem yaptı.

Aileleri ile birlikte firmanın yönetim merkezine gelen işçiler, işten çıkartılma gerekçesi yüzünden hem kıdem tazminatı alamadıklarını hem de işsizlik maaşından mahrum bırakıldıklarını söyledi. Ailesi ile birlikte maden şirketinin nizamiyesine gelen işçilerden Niyazi Arıçiçek, "İş yerindekiler maaşlar yatana kadar tatil olduğunu söyledi. Bizi eve gönderdiler. Bayram dönüşü maaşlarımız yattı. İki gün çalıştık sonra bizi işten çıkarttılar” diye konuştu.

İşçilerden Recep Arıçiçek, "Ben 6,5 yıldır bu şirketteyim. Gündüz vardiyasında işten çıktım. Şantiye şefimiz gündüz vardiyası arkadaşlarının yanına gelerek maaşların ne zaman yatacağı konusunda bilgi olmadığını söylüyordu. 3,5 ay geçti. Biz de evimize geldik. Herhangi bir cevap gelmeyince şefin gelmeyin demesine rağmen yine geldik. Bizi yine geri çevirdiler. Tekrar geldik. Ücretlerin ödeneceğini söylediler. Seçim öncesi maaşlar yattı işe başladık. Bir hafta sonra patronumuz bize çıkış vermeye başladı. SGK’ya giderek ‘İşe çağırdığım halde gelmediler’ diyerek 25. maddeden bize çıkış verdi” diye konuştu.

Firma önünde bekleyişini sürdüren 55 işçi, yarın bölgeye gelecek olan taşeron firma sahibi ile görüşecekleri haberini alınca ailelerini evlerine göndererek bekleyişlerini sürdüreceklerini ifade etti.