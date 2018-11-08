Jandarmadan hayvan hırsızlığı operasyonu: 1 tutuklu

Bartın'da hayvan hırsızlığı yaptığı ileri sürülen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, bölgedeki büyükbaş hayvan hırsızlığı ihbarlarını soruşturmaya başlayan Bartın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı çalışmaların ardından operasyon için düğmeye bastı. Ekipler tarafından Kutlubeyyazıcılar köyünde düzenlenen operasyonda, çoğunluğunda küpe bulunmayan 25 büyükbaş hayvan yakalandı. Olayla ilgili olarak da V.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Zanlı jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak Bartın Kapalı Cezaevine gönderildi. Operasyonda ele geçirilen büyükbaş hayvanların ise sahiplerine teslim edilme çalışmalarına başlandı.

Diğer yandan, operasyonla ilgili İl Jandarma Komutanlığı tarafından başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü de öğrenildi.