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17 Temmuz 2018 16:39

Kalite eğitiminde sertifikalar verildi

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi akademik ve idari personeline “ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri” başlıklı proje kapsamında gerçekleştirilen eğitimler sonunda sertifikaları verildi.

Kalite eğitiminde sertifikalar verildi

17 Temmuz 2018 16:39


Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (BAKKA) desteğiyle gerçekleştirilen ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemleri başlıklı projede eğitimler sona erdi. Eğitimleri başarıyla geçen akademik ve idari personele Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun’un da katıldığı törende sertifikaları verildi.


Kalitenin hayatın her alanda önemli olduğuna vurgu yapan Rektör Uzun, Kalite Yönetim Sistemleri hakkında akademik ve idari personele bilgiler verdi. Rektör Uzun, gerçekleştirilen projeyle ilgili İslami İlimler Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Azize Toper Kaygın’a, danışmanlık eğitimini veren Banu Yüksel’e, akademik ve idari personeli de tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.




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