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19 Temmuz 2018 14:10

Kanlıırmak Caddesi’nde asfalt çalışması

Bartın Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Kanlıırmak Caddesi’nde sıcak asfalt ile yol düzenleme çalışmasına başlandı.

Kanlıırmak Caddesi’nde asfalt çalışması

19 Temmuz 2018 14:10


Çalışmaları yerinde takip eden Başkan Cemal Akın, Fen İşleri Müdürü Çetin Önder ve görevli personele çalışmaların büyük titizlik içinde yürütülmesi konusunda talimat verdi. Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin’in de hazır bulunduğu incelemede Başkan Cemal Akın bölgede ki esnaflarla sohbet ederek yapılan çalışma hakkında bilgiler verdi.


Başkan Akın çalışmalarla ilgili açıklamasında mahallelerde ihtiyaç duyulan her noktayı ve alt yapı çalışmaları dolayısıyla hasar gören yolları sıcak asfaltla uzun yıllar sorunsuz şekilde hizmet verecek şekilde düzenlemeye devam ettiklerini söyledi. Akın açıklamasında, "Mahallelerimizde inşaat faaliyetleri ve alt yapı çalışmaları dolayısıyla hasar gören yollarımızı yeniden düzenleyerek vatandaşlarımıza sorunsuz yollardan huzurla ulaşım imkânı sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da çeşitli sebeplerden ötürü hasar gören Kanlıırmak Caddesi araç yolunu sıcak asfalt ile yeninden düzlenmek üzere çalışma başlattık. 1300 metre uzunluğunda ki araç yolunu en kısa zamanda yeninden düzenleyerek halkımızın hizmetine sunacağız" şeklinde konuştu.




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