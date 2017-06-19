Kara Kartal’a Türkmen nişanı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman’a plaketi Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslar arası Gazeteciler Derneği üyesi olan Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Beyatlı ve Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü birlikte verdi.

İftar yemeğinden sonra bir konuşma yapan Başkanı Fikret Orman, şunları söyledi:“Beşiktaş ailesinin değerli paydaşları ile bir araya gelmekten dolayı çok mutluyum. Geçen sene burada son kez iki yıldızlı forma ile mücadele edeceğimizi söylemiştim. Bugün bu sözü yerine getirmiş olmanın sevinci içindeyim. İki sene üst üste şampiyon olduk ve göğsümüze üçüncü yıldızı taktık. Bugünlere kolay gelmedik. Zor dönemleri birlikte atlattık. Beşiktaş’ın ne kadar büyük bir aile olduğunu herkese gösterdik. Yönetim Kurulu Üyesi arkadaşlarıma, sporcularımıza ve teknik ekibimize, taraftarlarımıza, kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. ‘Feda’ diyerek bize güvendiniz. ‘Gururlan’ diyerek güneşli günleri araladık. Şimdi ‘Efendi’ olarak önemli başarılara imza atıyoruz. Daha da büyük başarılar elde edeceğimize şüphem yok. Varılan hedefler son değil başlangıçtır. Şimdi daha çok çalışmalıyız.”

Türkmeneli Dernekler Federasyonu Başkanı Kemal Beyatlı ve Irak Türkleri Derneği Genel Başkanı Mehmet Tütüncü, iftar yemeğinin sonunda Fikret Orman’a plaket takdim etti.

BJK Mayıs ayında Irak’ın Kerkük ve Erbil kentinde Türkmen sporuna destek olmak ve genç yetenekleri eğitmek maksadıyla Beşiktaş Futbol Okulları açmıştı.