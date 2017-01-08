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08 Ocak 2017 14:59

Karda kayan araç ırmağa uçtu: 3 yaralı

Karda kayan araç ırmağa uçtu: 3 yaralı

08 Ocak 2017 14:59

Bartın’da kar sebebiyle kayganlaşan zeminde kontrolden çıkan araç ırmağa uçtu. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kaza, Bartın’ın Ulus ilçesinde meydana geldi. 74 DC 928 plakalı aracı ile Ağaköy’den Ulus istikametine gelmekte olan Serkan D., yolda biriken kar sebebiyle direksiyon hakimiyetini kaybederek dereye uçtu. Kazada sürücü Serkan D. (32) ile birlikte araçta bulunan E.D. (58) ve S.D. (65) yaralandı.
Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



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