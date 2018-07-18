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18 Temmuz 2018 12:21

Kayıp şahsın cesedi varil içinde ırmakta bulundu

Bartın’da, 15 gün önce kaybolan kişinin bacakları kesilmiş halde ırmakta varil içinde cesedine ulaşıldı.

Kayıp şahsın cesedi varil içinde ırmakta bulundu

18 Temmuz 2018 12:21


Edinilen bilgilere göre, Bartın’da manavda çalışan 35 yaşındaki Şükrü Keskin 15 önce kayboldu. Çocuklarından haber alamayan ailesinin yaptığı ihbarın ardından emniyet güçleri gence bir türlü ulaşamadı. Gencin cesedine 15 gün sonra ırmağa atılmış varilin içinde ulaşılabildi. Bartın Irmağı’nda tekne turu yapan vatandaşların Orduyeri Köprüsü altında varil içinde ceset görmelerinin ardından olay yerine gelen emniyet güçleri tekneyle varili sudan çıkarttı. Ceset üzerinde yapılan incelemede öldürülen kişinin kayıp olan Şükrü Kesgin olduğu belirlendi. Keskin’in öldürüldükten sonra bacaklarının kesilerek varile konduğu tespit edildi. Yapılan aramada öldürülen şahsın bacakları ise bulunamadı. Keskin’in cesedi yapılan incelemenin ardından Bartın Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırılırken, ölüm nedeni yapılan otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma başlatan Emniyet Müdürlüğü, zanlı ya da zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.




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