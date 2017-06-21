Kerkük’ten Beşiktaş’a teşekkür

Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü İstanbul’da Fikret Orman ile bir araya geldi. Tütüncü Beşiktaş Kulübüne Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla açılan Beşiktaş Futbol Okulu için teşekkür plaketi verdi.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) üyesi olan Tütüncü İHA muhabine yaptığı açıklamada, “Irak Türkmenlerinin 1960’lı yıllara dayanan bir Kara Kartal sevgisi vardır. Beşiktaş Futbol Okulu, Irak’ın Erbil ve Kerkük kentinde açıldı. 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Karakaya ve heyet bölgede açılışı gerçekleştirdiler.Bizler Türkmenler olarak sayın Fikret Orman’ın nezdinde tüm Beşiktaş ailesine teşekkür ediyoruz’’dedi. Fikret Orman da Irak Türkmenlerine olan ilgilerinin altını çizerek kendisinin de Kekrük’e gitmek istediğini belirtti.