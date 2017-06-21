Diğer
Kategoriler
21 Haziran 2017 13:51

Kerkük’ten Beşiktaş’a teşekkür

Irak Türkmenleri tarafından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’a teşekkür plaketi verildi.

Kerkük’ten Beşiktaş’a teşekkür

21 Haziran 2017 13:51


Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Tütüncü İstanbul’da Fikret Orman ile bir araya geldi. Tütüncü Beşiktaş Kulübüne Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla açılan Beşiktaş Futbol Okulu için teşekkür plaketi verdi.


Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) üyesi olan Tütüncü İHA muhabine yaptığı açıklamada, “Irak Türkmenlerinin 1960’lı yıllara dayanan bir Kara Kartal sevgisi vardır. Beşiktaş Futbol Okulu, Irak’ın Erbil ve Kerkük kentinde açıldı. 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Karakaya ve heyet bölgede açılışı gerçekleştirdiler.Bizler Türkmenler olarak sayın Fikret Orman’ın nezdinde tüm Beşiktaş ailesine teşekkür ediyoruz’’dedi. Fikret Orman da Irak Türkmenlerine olan ilgilerinin altını çizerek kendisinin de Kekrük’e gitmek istediğini belirtti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    32°C
BARTIN NAMAZ VAKİTLERİ
  • 26 RAMEZÂN 1438
  • 21 Haziran 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :02:44
  • Güneş :05:09
  • Öğle :13:04
  • İkindi :17:06
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:41
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!