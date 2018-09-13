Kültür ve sanat ‘sokakta' yaşatılacak

Bartın Belediyesi tarafından projelendirilen Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı'nda ki çalışmalarda sona gelindi.

Bartın Belediyesi tarafından projelendirilen ve bir süredir yapım çalışmaları devam eden Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı'nda ki çalışmalarda sona gelindi. Zemini parke taşlarla düzenlenen Kültür ve Sanat Sokağı'nda yerel mimari dokuya uygun, ahşap dokulu 10 adet dükkan bulunuyor. Kentimize ait el sanatları ürünlerinin sergilenmesi ve satılması amacıyla hayata geçirilecek olan proje ayrıca çeşitli sosyal etkinliklere de ev sahipliği yapacak.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı'nın Bartın turizmi açısından önemli bir projeyi ilimize kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Akın açıklamasında “ Göreve geldiğimiz tarih itibariyle ilimizde ki turizm potansiyelini daha yukarılara çıkarabilmek amacıyla birçok projeyi hayata geçirdik. Bartın Kent Müzesi, İnkumu Tatil Beldemizde ki yenileme çalışmalarımız, Kavaklı Cadde Düzenlemesi, Gazhane Kültür Parkı gibi birçok projeyi ilimize kazandırdık. Yine bu projelerimizin yanı sıra el sanatları ile uğraşan bayanların ev ekonomilerine katkı sağlayabilmeleri yönünde girişimlerde bulunarak Bartın Geleneksel El Sanatları Derneği'nin kurulmasına öncülük ettik. Unutulmaya yüz tutmuş el sanatları ürünlerimizin gelecek nesillere aktarılması, öğretilmesi, tanıtımının gerçekleştirilmesi ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Dernek çatısı altında 150 bay ve bayan üye el emeği göz nuru el sanatları ürünleri sergileyip, Bartın'ın bir çok yönüyle ön plana kalmasına katkı sağlıyor. Pantenti Bartın'ımıza ait olan Bartın İşi olarak bilinen tel kırma işlemeciliğinin kuşaktan kuşağa aktarılmasına ve dünya çapında tanıtılmasıyla ilgili çalışmalarımız devam edecek. Bu projelere bir yenisini de Gazhane Kültür Parkı'mızın hemen yan tarafından hayata geçireceğimiz Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı'nı ekliyoruz. Zeminini parke taşlarla düzenlediğimiz bu sokağımıza yöresel ve sanatsal ürünlerin satışının yapılacağı yerel mimari dokuya uygun, ahşap dokulu 10 adet dükkan düzenlemesi gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. Ufak tefek eksikliler var. Bunlarında tamamlanması ile Bartın Belediyesi Kültür ve Sanat Sokağı'nı hizmete sunacağız. Turizm açısında çok önemli bulduğumuz bir çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel çalışmada emeği geçen tüm çalışanlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.