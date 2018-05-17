Bartın KYK Çeşm-i Cihan Yurdu’nda kalan öğrenciler, Kudüs’e destek amaçlı yurt bahçesinde iftardan sonra bir araya geldi. Müslümanlara destek amacıyla ellerindeki flaşlar ile "Kudüs" koreografisi oluşturan öğrenciler, yine hilal şeklini de oluşturarak Türk bayrağı açtı, İstiklal Marşı’nı okudu. Filistin halkına destek verdiklerini anlatan öğrencilerden İsmetullah Sevgili, "Her geçen gün İslam coğrafyası küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne çevriliyor. Trump aracılığıyla ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci İsraillilerin emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cür’etinde bulunmuşlardır. İlk kıblemizin bulunduğu Filistin 1948 yılından beri yüzlerce yıllık büyük İsrail projesi çerçevesinde adım adım işgal altına alınmıştır. Televizyonlarda canlı olarak Müslüman semtleri bombalanırken, masum kadınlar, erkekler, çocuklar dünyanın gözü önünde cami avlusunda katlediliyor. Tüm dünyaya hatırlatmak isteriz, Türkiye tarihin kendisine yüklediği kutsal misyonunu ifa edecek. Okyanus ötesinden iftira, tiyatro operasyonları ve karalama kampanyalarıyla engellemek istense de din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin tüm mazlumların hakkını savunmaya daha gür sesle devam edecektir" ifadelerine yer verdi.