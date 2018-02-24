Milletvekili Tunç’tan İHA’ya ziyaret

Milletvekili Tunç’un ziyaretine AK Parti Bartın İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Özel İdare Başkanı Kenan Dursun, AK Parti Bartın Tanıtım Medya Başkanı Ayhan Tepe Katıldı. İHA Bartın Temsilcisi Halil Tekin milletvekili Tunç ve beraberindekilere ziyaretleri için teşekkür etti.

Ziyaret esnasında konuşan Milletvekili Tunç “ İhlas Haber Ajansı olarak ülkemizde olduğu gibi Bartın ilimizde de kamuoyunu bilgilendirmek adına yaptığınız çalışmaları takdirle izliyorum. Doğru tarafsız habercilik ilkesi içinde hızlı ve güvenilir şekilde yürüttüğünüz çalışmaya bizlerde destek olmak sizlere kolaylık sağlamak durumunda olduğumuzun bilincindeyiz. İlimizde çalışma hayatını sürdüren tüm basın kuruluşları ve çalışanları ile birlik beraberlik içerisinde ayrım gözetmeksizin herkese aynı mesafede olmak kaydı ile çalışmalarınıza destek vermeye devam edeceğiz” dedi.