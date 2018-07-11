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11 Temmuz 2018 16:45

Muhtarlar sorunlarını iletti

Bartın’da 20.

Muhtarlar sorunlarını iletti

11 Temmuz 2018 16:45

Muhtarlar Toplantısı 14 köy ve mahalle muhtarının katılımı ile yapıldı.


Bartın Valisi Nusret Dirim, 20. Muhtarlar Toplantısında 14 köy ve mahalle muhtarla bir araya gelerek istek, şikâyet ve önerisini dinledi.


Valilik Toplantı Salonunda yapılan toplantıda İl Genel Meclis Başkanı Kenan Dursun, Kozcağız Beldesi Belediye Başkanı Mustafa Karaman, İl Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Mahalli İdareler Müdürü Ali Taşcı, DSİ 233. Şube Müdürü İsa Karakaya ve Enerji firması operasyon Merkezi Birim Yetkilisi Emrah Yaşar hazır bulundu. Toplantıda İl Özel İdaresi teknik personeli tarafından evsel atıklar, katı atık ve paket arıtma, beton santrali ve kilitli parke taşı ile ilgili sunumlar yapıldı. Vali Dirim, muhtarları sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurumlar tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.




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