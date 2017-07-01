Nazarbayev sessiz kalmadı

TKÜUGD yapılan yazılı açıklamada Astana’da düzenlenen Dünya Kazak Kurultayı’nda, Almanya’dan katılan Ömürhan Altın’ın gündem dışı söz alarak, Çin yönetiminin Kazaklara yönelik baskı ve yasakların dile getirildiği belirtildi.

TKÜUGD’den yapılan açıklama şöyle: “Doğu Türkistan’dan kaçarak 1953’de Türkiye’ye sığınmış olan Kazak ailenin bir ferdi olan Ömürhan Altın’ın, Kazak lider Nursultan Nazarbay’ın huzurunda, “Doğu Türkistan’daki Kazak kardeşlerimize yönelik baskı ve yasaklar bu kurultayın gündemine getirilmesi ve Kazak Hükümeti’nin de bu hususta diplomatik girişimlerde bulunması gerekir. Onları yalnız bırakmak bize yakışmaz. Liderimiz Nazarbay, Altaylar’daki Kazakların da hamisi olduğunu göstermelidir” diyerek yaptığı çağrı, Kazak lider Nazarbay tarafından da alkışlanarak desteklendi. Kazakistan Devlet Başkanı’nın talimatıyla Kazak ve Çinli yetkililer arasında Kazaklara yönelik yasakların kaldırılması ve iyileştirilmesi noktasında diplomatik görüşmeler başladı.Bu gelişmenin ardından Kazakistan Dışişleri Bakanlığı’nın girişimi üzerine, Çin yönetimi el konulan pasaport ve kimlikleri Kazaklara iade etmeye başlandı.”