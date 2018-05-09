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09 Mayıs 2018 17:12

Öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti

Bartın Üniversitesi öğrencileri, engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek amacıyla göz bantları takarak içinde zil olan top ile Goalball ve oturarak voleybol oynadı.

Öğrenciler, engellilerin yaşadığı zorluklara dikkat çekti

09 Mayıs 2018 17:12


Bartın Üniversitesi 10. Bilim, Kültür ve Spor Şenlikleri’nde “Engelliler Haftası” nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenlendi.Engelsiz Bartın Üniversitesi Koordinatörlüğü ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokul (BESYO) tarafından düzenlenen müsabakalarda öğrenciler engellilerin yaşadıkları zorluklara dikkat çekti. Goalball oynayan öğrenciler, gözlerini göz bantlarıyla kapatıp içinde zil olan topun sesini takip ederek kalelerine gelmelerine engel oldular.


Voleybol karşılaşmalarını ise oturarak oynayan öğrenciler, bir günlüğüne engelli olarak onların ruh halini yaşamaya çalıştı. “Engelliler Haftası” nedeniyle katıldıkları etkinlikte kendilerini engelli gibi hissederek, empati kurmaya çalışan gençler müsabakalar sırasında zor anlar yaşadı.


Kıyasıya geçen karşılaşmalar sonunda dereceye giren takımlara ödülleri verildi.




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