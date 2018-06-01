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01 Haziran 2018 12:09

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı: 1 ölü

Bartın’da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı yaşlı adam metrelerce havaya fırladı.

Otomobilin çarptığı yaya metrelerce havaya fırladı: 1 ölü

01 Haziran 2018 12:09

Yaşlı adam yaşamını yitirirken kaza anı saniye saniye bir işyerinin güvenlik kameralarına yansıdı.


Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Gecen köyü Hal kavşağı mevkisinde yaşandı. 80 yaşındaki Halil İbrahim Daan, yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada F.K.; idaresindeki 67 EV 801 plakalı otomobil ile seyir halindeyken yaşlı adama çarptı. Olay yerindeki bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülere göre yaşlı adam çarpmanın etkisiyle metrelerce havaya fırladı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Halil İbrahim Daan, kaldırıldığı Bartın Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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