(Özel) Dev dalgalarda, canlarını hiçe saydılar

Balık tutan olta balıkçıları ile selfie çeken hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar polis, zabıta ve sahil güvenliğin uyarılarına aldırış etmedi.

Bartın’ın Amasra ilçesinde üç gündür devam eden şiddetli rüzgar nedeniyle denizlerde dalga boyu yer yer 6-7 metreye kadar ulaştı. Büyük liman ve kayalıklarda dalga boyu daha da yükseldi. Sabahın erken saatlerinde oltalarını alan amatör balıkçılar Amasra Büyük Liman içini doldurdu. Balık tutmaya yer bulamayan oltacılar limanın açık deniz kısmına olta atmaya başladı. Amasra’ya tatil için gelen vatandaşlar da dalga kıranın üzerinden yürüyerek hatıra fotoğrafı ve selfie çekmeye başladılar.

Dalga boyunun yükselmesi ve tehlike arz etmesi üzerine Amasra Belediyesi hoparlörlerden yaptığı anonslar ile balıkçıları ve tatilcileri uyardı. Ancak uyarıların dikkate alınmaması üzerine polis ekiplerinden yardım istendi. Polisin uyarılarını kısmen dikkate alan vatandaşlar polisin ayrılması üzerine dalga kıranın üzerinden aşan dalgaların içinden geçerek fotoğraf çektirmeleri üzerine Amasra Sahil Güvenlik ekipleri ve zabıta karadan devriye çıkartmak zorunda kaldı. Sahil güvenlik balıkçılar ile ve tatilciler ile konuşarak dalga kıranın üzerinde bulunan kişilerin inmelerini sağladı.

Düğün hazırlığındaki çiftler de şiddetli dalgadan nasiplerini aldı hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen gelinle damat dalgalar nedeniyle kısa süreli çektirdikleri iki pozla Amasra hatırasını tamamladılar.