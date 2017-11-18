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18 Kasım 2017 18:42

Özel Sağlık personeline iletişim semineri verildi

Bartın Üniversitesi Öğretim Elemanı Uzm.

Özel Sağlık personeline iletişim semineri verildi

18 Kasım 2017 18:42

Mehmet Ceylan tarafından Özel Sağlık Merkezi çalışanlarına iletişim becerileri, kişilerarası iletişim ve halkla ilişkiler konularında seminer verildi.


Bartın Kültür Merkezinde gerçekleştirilen seminerde, Özel Sağlık Merkezi çalışanlarına halkla ilişkiler, stratejik iletişim, kişilerarası iletişim, etkili iletişim, sosyal psikoloji ve örgüt iletişimi konuları anlatıldı. Eğitimin düzenlendiği AKTIP Sağlık Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Refik Akmaz, sürekli gelişme ve yenilenme için verilen eğitimin önemine değinerek, hedeflerinin herkese daha kaliteli bir hizmet sunmak olduğunu söyledi.


Ardından geçilen seminerde, Mehmet Ceylan iletişimin insanın özel ve iş hayatında önemine vurgu yaparak, sağlık personelinin işlerini yüksek bir verimle icra etmeleri için kişilere uygun nitelikte iletişimin nasıl gerçekleştirilebileceği açıklandı.


Yapıcı İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Yapıcı ve Sağlık Merkezi İdari İşler Koordinatörü Asuman Aymutlu Özden’in de katıldığı etkinlik, karşılıklı soru cevapların ardından son buldu.




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