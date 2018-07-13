Diğer
Kategoriler
13 Temmuz 2018 14:13

Rektör Uzun’dan 15 Temmuz mesajı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Rektör Uzun’dan 15 Temmuz mesajı

13 Temmuz 2018 14:13

Dr. Orhan Uzun, ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı.


Dr. Orhan Uzun mesajında “15 Temmuz 2016 gecesinde devletimiz uçuruma itilmek istenmiş, hain darbe girişimiyle ülkemizin tarihi, bugünü ve geleceği ele geçirilmeye çalışılmıştır. Çok uzun yıllar terörle mücadele edilen bu topraklarda, şer odaklarının ortağı konumda olan FETÖ’nün hain girişimine milletimiz dur demiştir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın olağanüstü kararlı duruşu ve liderliği etrafında kenetlenen aziz Milletimiz, sadece şanlı bir zaferi değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un İstiklal Marşı’nda ‘Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın’ mısralarındaki haykırışı 15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımızın kulaklarında yankılanmıştır. Tarih boyunca birçok destana tanıklık etmiş bu topraklar, 15 Temmuz 2016 gecesi bunun bir yenisi daha yaşamıştır. Ne mutlu bu millete ki geçmişte olduğu gibi günümüzde de şer odaklarının kötü emelleri bir kez daha sonuçsuz kalmıştır. Milletimiz istiklalinin ve istikbalinin sigortası imanıyla ülkemiz üzerinde oynanan oyunları boşa çıkarmıştır. Bu duygularla bir kez daha bizi bekleyen aydınlık gelecek için vücutlarını siper eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize ise sağlıklı uzun bir ömür diliyorum” ifadelerini kullandı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    29°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç