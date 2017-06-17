Rektör Uzun’dan Kurucaşile ilçesine ziyaret

Dr. Orhan Uzun, Kurucaşile ilçesini gerçekleştirdiği ziyarette öğrenciler ve yöre halkıyla bir araya geldi.

Dr. Orhan Uzun ve beraberindekiler Meslek Yüksekokulunun (MYO) Kurucaşile ilçesinde bulunan programlarının yer aldığı binada incelemelerde bulundu. İlçede ziyaretler de gerçekleştiren Rektör Uzun, yöre halkı ve öğrencilerle bir araya geldi. Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın’ın da eşlik ettiği ziyaretlerde Rektör Uzun, öğrencilerin ve vatandaşların görüş ve önerilerini dinledi.

“Öğrencilerimiz uygulamalı eğitimlerle iş hayatına hazırlanıyor”

Rektör Uzun Meslek Yüksekokulları bünyesindeki uygulamalı eğitimin önemine vurgu yaparak, “Öğrencilerimiz iş dünyasına hazır olması için uygulamalı eğitim çok önemlidir. Kurucaşile’deki programlarımızda da Meslek Yüksekokulumuzdaki diğer programlar gibi son teknoloji uygulamalı eğitim verilmektedir. Kurucaşile’deki programlarımızda öğretim elemanlarımızın simülasyon üzerinden verdikleri eğitimle öğrencilerimiz üst düzey tecrübe edinmektedir. Öğrencilerimizin edindikleri bu bilgiler mezun olduktan sonra atılacakları iş hayatında önemli avantajlar sağlayacaktır” dedi.

“Şehrimize ve bölgemize katkıyı önemsiyoruz”

Bartın Üniversitesi’nin önemli hedeflerinden birinin bulunduğu şehre ve bölgesine katkı sunmak olduğunu da vurgulayan Rektör Uzun, “Üniversitemiz verdiği eğitimle öğrencilerini en iyi şekilde yetiştirmeye çalışırken, araştırma sürecinde ise Bartın başta olmak üzere bölgeyle ilgili ihtisaslaşmalıdır. Kurucaşile, Ulus ve Bartın’daki programlarımız bölge odaklı çalışmalar yapacaktır” diye konuştu.

Bartın Üniversitesi’nin Kurcaşile’de MYO’ya bağlı Gemi İnşaatı, Yat İşletme Yönetimi, Deniz ve Liman İşletmeciliği ile Turizm ve Seyahat Hizmetleri programlarında eğitim ve öğretim veriliyor.