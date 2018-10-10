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Sendika çalışmaları değerlendirildi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da Genel Başkanlık görevini yürüttüğü Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası’nı ziyaret etti.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, çeşitli temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara'da Genel Başkanlık görevini yürüttüğü Mahalli İdareler İşverenleri Sendikası'nı ziyaret etti.


Sendika genel sekreteri Mehmet Oruçöz ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Avukatı Z. Ulaş Yıldız'ın hazır bulunduğu ziyarette Başkan Cemal Akın sendika çalışmaları hakkında toplantı düzenledi. Toplantıda Mahalli Idareler İşverenleri Sendikası çalışmaları değerlendirildi.


Toplantının ardından açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Sendika genel sekreteri Mehmet Oruçöz ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu Avukatı Z. Ulaş Yıldız ile sendika çalışmalarımız hakkında istişarelerde bulunduk. Bartın Belediyesi olarak her zaman sürdürdüğümüz adil ve çalışkan tutumumuzu Sendika olarak ta sürdürerek hakları korumak, iş barışına ve verimliliğin artmasına katkıda bulunmak için üzerimize düşeni yapmaya devam ediyoruz.“ dedi.

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