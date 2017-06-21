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21 Haziran 2017 10:41

TKÜUGD: “65 milyon mülteci var”

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Derneği Başkan vekili İsmail Cengiz, tüm Dünya’nın mültecilerin insan haklarına saygı duymasını, onurlu yaşam kurmalarına izin verilmesini istedi.

TKÜUGD: “65 milyon mülteci var”

21 Haziran 2017 10:41


Mültecilerin ülkeye erişimi için yasal ve güvenli yolların sağlanması ve geri göndermeme (Non-Refoulement) ilkesine mutlak uyulması gerektiği kaydeden Cengiz açıklamasında, “Dünya genelinde mülteci sayısı toplam 65,3 milyona ulaştı.Günümüzde savaşlar, çatışma, zulüm, şiddet ve hak ihlalleri nedeniyle dünya genelinde zorla yerinden edilenlerin sayısı tarihin en yüksek seviyelerine ulaştı.Bu sayının büyük kısmını Müslüman ülkeler ve Türk Soylu halklar oluşturuyor” dedi.


Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı da olan İsmail Cengiz, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Derneği’nin araştırmasını da kamuoyuyla paylaştı. Gengiz, “En fazla mülteci çıkan ülkeler sırasıyla Suriye, Afganistan ve Somali. Dünyadaki mültecilerin yüzde 54’ü bu üç ülkeden, diğer ülke ve bölgelere geliyor. Suriye’de 2011 yılından beri 5 milyon kişi mülteci konumuna düştü. Suriye’yi 2,7 milyon kişiyle Afganistan ve 1,1 milyon kişiyle Somali izlemektedir. Mülteciler ayrıca Güney Sudan, Sudan, Demokratik Kongo, Orta Afrika, Myanmar, Eritre ve Kolombiya gibi ülkelerden dünyaya yayılmaktadır.Diğer en dikkat çekici ülke ise Doğu Türkistan’dan baskılardan dolayı kaçmak zorunda olan mültecilerdir. Evlerini terke eden mültecilere korunma ve sığınma sağlanamazsa DEAŞ,El Kaide, PKK/YPG başta olmak üzere birçok terör örgütünün ağına düşmektedir” diye konuştu.




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