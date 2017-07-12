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12 Temmuz 2017 14:25

TKÜUGD: “Futbol ile hayata tutuyorlar”

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği Irak Masasından yapılan açıklamada Irak’ın Kerkük kentinde Türkmen sporuna destek olmak, genç yetenekleri keşfetmek ve eğitmek amacıyla açılan Beşiktaş Futbol Okulu’nun ilk öğrencilerinin sahaya indiğini açıkladı.

TKÜUGD: “Futbol ile hayata tutuyorlar”

12 Temmuz 2017 14:25


Irak’ta Erbil ve Kerkük’teki Türkmen Spor Kulübünde organize edilen futbol okulunun açılışına katılan 1903 Karakartallar Derneği Başkanı Cengiz Karakaya yaptığı açıklamada’’"Bu futbol okulumuzun Beşiktaş Kulübü Başkanı sayın Fikret Orman’ın sponsorudur. Başkanımız Fikret Orman ve yönetim kurulumuz sponsor olarak buradaki çocuk ve gençlere ücretsiz hizmet sunulmasını sağladılar. Şampiyonlukla taçlanan bu sezonda Erbil’de Kerkük’te sporla neşelenen çocuklar gençler bizi gururlandırıyor. Özellikle bu tür spor okullarımızın faaliyetleri din, dil ve ırk gözetmeksizin herkese sunulan bir hizmettir’’dedi.


Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman’ın özel olarak takip ettiği Futbol okulları bölgede büyük ilgi görmeye başladı.Irak’ta yaşanan iç savaşa rağmen, futbol aşkı tüm Irak’tı gençler arasında varlığını sürdürüyor. Iraklı gençler bulabildikleri Barcelona, Real Madrid, Manchester United, Liverpool, Dortmund formalarının yanında ardık Beşiktaş forması ile Erbil,Kerkük ve Bağdat sokaklarında dolaşıyorlar.




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