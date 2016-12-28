TKÜUGD: “PKK hala Kerkük’te"

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı Güngör Yavuzaslan Irak’ta PKK varlığının Kandil’deki kampların, Şengal Dağı ve Sincar bölgesinin yanında Kerkük bölgesine kadar var olduğunu açıkladı.

Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) Başkanı ve Kerkük Sesi Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Güngör Yavuzaslan Irak’ın kuzeyinde PKK terör örgütü Kerkük’ün ilçesi olan Dakuk,Şoral, Goran bölgesinin yanı sıra Kerkük kent merkezinde Elmas semtinde varlığının devam ettiğini açıkladı.

Kerkük’ün Kara İncir nahiyesinde PKK militanlarının bulunduğunu ifade eden Yavuzaslan, “Terör örgütü PKK Irak’ın kuzeyinde DEAŞ mücadele bahane edilerek Kandil bölgesi dışında Şengal Dağı, Kerkük hatta Havice’nin kırsalında militanları gönderdi. IBKB bağlı Talabani’ye yakın Peşmerge komutanları ile Kerkük valisi PKK’nın faaliyetlerine müdahalede bulunmadılar. Irak’ta Türkmenlerin yaşadığı Telafer ve Kerkük’ün bazı bölgeleri DEAŞ ve PKK terör örgütlerinin baskısı altındadır. Irak Türkmenlerinin öz yurtları teröristlerin kontrolüne bırakılmak isteniyor” dedi.