Toplum Yararına Çalışma Programı protokolü imzalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYÇP) kapsamında imzalanan protokol ile İŞKUR tarafından belirlenecek 50 geçici işçi Bartın Üniversitesi bünyesinde çalışmaya başlayacak.

İŞKUR Bartın İl Müdürlüğünde yapılan imza töreninde konuşan Bartın Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Said Ceyhan, Üniversitelerin var olan büyük yapıları ile her zaman istihdama açık olduğunu belirterek, “Ancak bu istihdamı her zaman kendi imkânlarımız ile cevap vermemiz mümkün görünmüyor. Bu noktada Çalışma ve Sosyal Bakanlığı’nın Toplum Yararına Çalışma Programları sayesinde dışarıdan çalışan istihdam edebiliyoruz. Gösterdikleri ilgiden dolayı İŞKUR İl Müdürü Adnan Arslan’a teşekkür ediyorum.” dedi.

Sağladıkları istihdamla birlikte Bartın Üniversitesinin ihtiyacına cevap vermekten dolayı duyduğu memnuniyetini dile getiren İŞKUR Bartın İl Müdürü Adnan Arslan kurum olarak her zaman üniversite ile yeni işbirliklerine hazır olduklarını belirtti.