Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 17:33

Traktör ile su tankeri arasına sıkışmıştı

Bartın’da, traktör ile su tankeri arasında sıkışarak yaralanan yaşlı adam hayatını kaybetti.

Traktör ile su tankeri arasına sıkışmıştı

17 Mayıs 2018 17:33


Edinilen bilgiye göre, Okçular köyünde Pazartesi günü meydana gelen olayda, 74 DG 350 plakalı traktörünün arkasına taktığı su tankeri ile bahçeye giden Mehmet Uğur(74), eğimli arazide su tankerini ayırmak için pimi çıkarınca, traktör ile tanker arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Mehmet Uğur Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Kocaeli’ye sevk edilen yaşlı adam, tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybederken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Mehmet Uğur, bugün Okçular Köyünde öğle namazına müteakip dualarla defnedildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    24°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç