Türk dünyası iftarda buluştu

Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği tarafından İstanbul İstanbul Belediyesi’nin Topkapı’da bulunan "Türk Dünyası Kültür Mahallesi" tesislerinde iftar programı düzenlendi. Programa, Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sapakov, Türkmenistan İstanbul Başkonsolosu Murat Geldi Seyit Mammedov, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Yerkebulan Sapiyev, Türk Keneşini temsilen Cıldız Uzakova, Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı temsilen Ferudun Ay, İBB Kültür A.Ş. Genel Müdürünü temsilen İdare İşler Müdürü Salih Doğan, Avrasya Türk Dernekler Federasyon Başkanı İsmail Cengiz, Türkçe Konuşan Ülkeler Uluslararası Gazeteciler Derneği (TKÜUGD) yönetim kurulu üyeleri, ve çok STK temsilcileri katıldı.

Programda söz alarak misafirlerine katılımları için teşekkür eden Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı İlham Şaşalimov, "Türk Dünyası’nda acı haberler geliyor. Birlik ve beraberliğimizi bu günlerde gösteriyoruz. Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği olarak katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Şaşalimov’un ardından konuşan Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu Başkanı İsmail Cengiz de, "Etrafımız yangın yerinde. Ortadoğu’da yaşananları görüyoruz. Bir Katar örneği yaşanıyor. Kardeş olmaları gereken Arap ülkelerinin menfaat için nasıl birbirine düştüklerini görüyoruz. Ramazan ayı paylaşma ayı. Ortadoğu’da yaşananlardan ders alarak tüm Türk Dünyası olarak el ele verirsek bir olursak bütün sorunların üstesinden geliriz. Biz asla birbirinin sofrasında gözü olan millet olmadık olmayacağız. Allah birlik ve beraberliğimizi daim kılsın” diye konuştu.

Som olarak Kırgızistan İstanbul Başkonsolosu Erkin Sapakov da iftar programına katılanlara hitaben yaptığı konuşmada, “Ramazan ayı hepimize kutlu olsun. Bu ay bereket ve Kur’an ayı. Sizlerle olmakta büyük mutluluk duyuyoruz. Sizler bir konuyu bildirerek İstanbul’da Manas Destanı’mızın kahramanı olan Manas Baba’nın anıtı açılacak. Yine Manas Destanı’nın 3 ciltti Türkçe olarak yayınlanıyor. Sizleri Manas Baba anıtı açılışına bekliyoruz” şeklinde konuştu.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı Balkanlar ve Avrasya Komisyon Üyesi Ferudun katılımcılara hitap ederek düşüncelerini ifade etti. Kırgızistan Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı İlham Şaşalimov iftar programına desteğinden dolayı Avrasya Türk Dernekleri Federasyonu başkanı İsmail Cengiz’e teşekkür etti.