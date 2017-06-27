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27 Haziran 2017 18:27

Türkmenler Kerkük’te bayramlaştı

Irak’ın Türkmen Kenti Kerkük’te, Ramazan Bayramı dolaysıyla Irak Türkmen Cephesinde bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Türkmenler Kerkük’te bayramlaştı

27 Haziran 2017 18:27

Irak Türkmen Cephesi Başkanı, Kerkük Milletvekili Erşat Salihi törende birlik beraberlik mesajı verdi.


TKÜUG Kerkük Masası tarafından yapılan açıklamada ITC merkezinde gerçekleşen bayramlaşmaya Türkmenler geniş katılım sağladı. ITC Başkanı Erşat Salihi, bayram mesajında tüm Türkmenlerin tek yürek olmasının önemini vurgulayarak ’’Tüm Türkmen Milleti’nin Iraklıların ve Müslümanların mübarek Ramazan Bayramı’nı kutlarım. Bayramda saldırılardan kaçarak Kerkük’e ve diğer bölgelere sığınan Türkmenleri yalnız bırakmayalım. Musul ve Telafer’den gelen Türkmen kardeşlerimize yardım elimizi uzatalım. Türkmen mültecilerin bir an önce evlerine dönmesini istiyoruz. İşgal altındaki bölgelerin terör örgütlerinin elinden kurtarılmasını istiyoruz’’ dedi.


Irak’ın en büyük Türkmen kenti olan Kerkük’te Ramazan Bayramı namazında camilere akın eden vatandaşların en büyük dilekleri Irak’ın barışa kavuşması ve terör belasından kurtulmaları oldu.




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