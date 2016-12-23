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23 Aralık 2016 09:23

Yaşlı kadına minibüs çarptı

Yaşlı kadına minibüs çarptı

23 Aralık 2016 09:23

Bartın Kozcağız yolunda minibüsün çarptığı kadın yaralandı.
Bartın’da meydana gelen trafik kazasında, dolmuştan inerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına minibüs çarptı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Bartın Kozcağız karayolu Sütlüce Köyü’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Bartın’dan dolmuşa binerek Sütlüce Köyü’nde inen ve karşıdan karşıya geçmeye çalışan 63 yaşındaki N.H.’ye Kozcağız istikametinden gelen M.Ö. idaresindeki minibüs çarptı. Yaralanan kadın olay yerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



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