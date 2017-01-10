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10 Ocak 2017 14:32

2017 yılı Hac ön kayıt yenileme işlemleri başladı

2017 yılı Hac ön kayıt yenileme işlemleri başladı

10 Ocak 2017 14:32

Hacca gitmek isteyen ve önceki yıllarda kaydı olan vatandaşların işlemleri başladı.
Batman Müftüsü Turgut Erhan, 2017 yılında Hac kurasına katılmak isteyen ve Batman’da yeni kayıt yapan 2 bin 490 vatandaşın yeni kayıt işlemleri tamamlandığını bildirdi. Önceki yıllarda kayıtlı olan 11 bin 150 vatandaşlarında kayıt yenileme işlemlerinin başlandığını belirten Erhan, “Bu sene başkanlık tarafından otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacaktır. Önceki yıllarda kayıt yaptıran vatandaşların kayıt yenileme işlemleri ise 31 Ocak 2017 tarihine kadar yapılacak. Başkanlık tarafından 2017 yılında otomatik kayıt yenileme işlemi yapılmayacak. Önceki yıllarda ön kayıt ücreti yatırıp kuraya katılan hacı adaylarından kayıt yenileme işlemlerinde ise herhangi bir ücret alınmayacaktır. Ayrıca bu sene, önceki yıllarda uygulanan ‘normal ve müstakil odalı’ konaklama türleri birleştirilerek, 2017 yılı haccında ‘oda tercihli hac konaklama’ türüne geçildi. Hac adaylarının elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklerimize bizzat müracaat ederek ‘oda tercihli hac konaklama’ ve ‘otel konaklama’ türlerinden birini tercih ederek kayıtlarını yenileyebileceklerdir. Kaydını yenilemeyenler ise 2017 yılı hac kurasına dahil edilmeyeceğinden hacı adaylarının herhangi bir mağduriyet yaşamamaları için mutlaka bu tarihler arasında kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmeliler” dedi.
Vatandaşların iletişim bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerektiğini söyleyen İl Müftüsü Erhan, “Vatandaşlar, iletişim bilgilerini elektronik ortamda (http://hac.diyanet.gov.tr) veya müftülüklere bizzat müracaat ederek güncelleyecek. Kura çekimi sonrası hacca gitmeye hak kazanan vatandaşlar, cep telefonlarına gelecek olan SMS şifresi ile kesin kayıt yaptırabileceklerinden, iletişim bilgilerini mutlaka güncellemeleri gerekmektedir. 2016 yılı ve önceki yıllarda hac kurasına katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının; hacca gitme, hac konaklama türlerini tercih etme ve varsa kuraya beraber katılmak istediği kişilerde değişikliklerini 9-31 Ocak 2017 tarihleri arasında yapabileceklerdir” diye konuştu.



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