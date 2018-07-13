45 öğrenci Sason’u gezdi

Proje kapsamında Sason’a gelen öğrencilere İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlü Eşref Çelik rehberlik etti. İlçe girişinde öğrencileri karşılayan Çelik, “Bakanlığımızın yürüttüğü bu anlamlı projede yer alan öğrencilerimiz ziyaret ettikleri ilçelerde çeşitli faaliyetlerde bulunarak hem kendilerini geliştirme fırsatı yakalıyor, hem de gittikleri yerlerde becerilerini sergileyerek duvar boyamaları, çevre temizliği ve benzeri etkinliklere katılıyor. Bu proje kapsamında ilçemizi ziyaret eden aralarında yabancı uyruklu öğrencilerinde bulunduğu çeşitli kentlerden bir araya gelen 45 öğrenciye ilçemizi tanıttık. İlçemizi çok sevdiklerini ve coğrafi olarak da değişik bir yer olduğunu belirttiler. Önümüzdeki yıllarda fırsatları olursa tekrar ziyaret etmek istediklerini belirttiler. Bu projenin sonunda bir araya gelen öğrencilerimizin kişisel gelişimleri artacak, farklı kültürlerin kaynaşmasına vesile olacaklar” dedi.

Sason’daki izlenimleri hakkında bilgi veren projeye gönüllü katılan öğrencilerden Zehranaur Yıldırım, “Batman’daki ikinci günümüzde Sason Kaymakamlığını ziyaret ederek kaymakamla bir araya gelerek ilçe hakkında genel bilgiler edindik. Daha sonra ÇATOM merkezine giderek orada bulunan kadınlarımızla bir araya geldik. Kadınlarımızla sohbet ederek neler yaptıklarını yerinde gördük ve onlarla güzel diyaloglar kurduk. Ardından Kur-an kursumuzdaki çocuklarla buluştuk ve onların yüzünü boyayarak çeşitli oyunlar oynandık. Onların yüzlerinde tebessüm oluşturarak oradan ayrıldık. Sason’u çok beğendik farklı bir ilçe, insanları güler yüzlü ve misafirperver. Gezimizde bizleri yalnız bırakmayan Sason Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Eşref Çelik’e teşekkür ediyoruz” diye konuştu.