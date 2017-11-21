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21 Kasım 2017 22:40

Açılan damper MOBESE direğini devirdi

Batman’da seyir halindeki tırın açılan damperi MOBESE direğini devirdi.

Açılan damper MOBESE direğini devirdi

21 Kasım 2017 22:40


Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi’ndeki depolara ponza taşıyan Emin Oluk yönetimindeki 33 BNT 32 plakalı tırın açılan dorsesi Batman Diyarbakır Karayolu’ndaki MOBESE direğini devirdi. Seyir halinde iken damperin açıldığını belirten sürücü Emin Oluk, damperin açılmasını çarpma ile çıkan sesle birlikte fark ettiğini söyledi. Oluk, "Ponza olan yükümü boşalttıktan sonra kum yüklemek üzere Batman Çayı’na doğru gidiyordum. Bu sırada seyir halindeyken damper açılmış. Damperin açılmasını ise mobese direğine çarptıktan sonra çıkan gürültüyle fark ettim. Durduğumda ise mobese direğinin damperle birlikte sürüklendiğini gördüm" dedi.


Kazada maddi hasar meydana geldi. Yaklaşık Batman Diyarbakır karayolu bir saat yol trafiğe kapalı kaldı. Polis olay ile ilgili inceleme başlattı.




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