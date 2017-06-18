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18 Haziran 2017 14:12

Anız yangınları uyarısı

Jeoloji Yüksek Mühendisi ve Çevreci Ümit Işık, “Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü” nedeniyle yaptığı açıklamada, erozyon ve anız yangınlarının verimli toprakları yok ettiğine dikkat çekti.

Anız yangınları uyarısı

18 Haziran 2017 14:12


Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Işık, “Birleşmiş Milletlere göre dünya çapında her sene yaklaşık 12 milyon hektar toprağı kaybediyoruz. Bu alan her yıl 20 milyon ton tahıl üretimi yapma olanağı sağlayacak bir büyüklüğe karşılık geliyor. Bölgemizde de anız yangınları toprak kaybına neden oluyor. Yaz mevsimindeyiz. Tarımda belli ürünlerde özellikle buğday hasadı başladı. Çiftçiler ekili arazilerden daha fazla verim almak için buğday sonrası mısır ekmektedir. Temmuz ve ağustos aylarında mısır hasadı bitirildikten sonra çiftçiler anız yakmaya başlıyor. Anız yangınları doğanın ekolojik dengesini bozmaktadır. Anız yangınları toprağın mineral zenginliğini yok ettiği gibi toprakta yaşayan canlı türlerinin de sonunu hazırlamaktadır. Bununlar birlikte su ve rüzgarların aşındırıcı etkisini de artırmakta olduğu unutulmamalıdır. Bu durum çok ciddi bir sorun haline gelen toprak kaybı ve çölleşmeyi beraberinde getirmektedir. Bu durumun yaşanmaması için denetimlerin artırılmalıdır. Her yıl verimli tarım arazilerimiz ne yazık ki yok olmaktadır. Bu bizim ve bizden sonraki gelecek nesiller için tehlike arz etmektedir. Unutmayalım ki tarım arazileri bizden sonraki neslin geleceğidir. Dolayısıyla yetkili birimler denetimlerini artırmalı, gerekli uyarıları şimdiden yapılmalıdır” dedi.




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