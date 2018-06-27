Apartmanın su deposu patladı, mescit su altında kaldı

Batman Kültür Mahallesinde bir apartmanın su deposunun patlaması sonucu bodrumda bulunan mescit su altında kaldı. Cami cemaati suyu kendi imkanları ile tahliye etmeye çalıştı. Her defasında aynı su baskını ile karşılaşan cemaat yetkililerden yardım istedi. Vatandaş Halil Çelik, “Mescidi defalarca su bastı. Cemaat olarak namaz kılmaya gideceğiz ama içeri giremiyoruz. Apartmanın kazan dairesinde bulunan su deposu her defasında arızalanınca mescit su içinde kalıyor. Apartman sakinleri sahip çıkmıyor ve ilgilenmiyorlar. Cemaat bu durumda hep mağdur kalıyor. Namaz kılmaya gelen cemaat içeri girip namaz kılamıyor. Bu duruma bir çare bulunmasını istiyoruz. Bu konu ile ilgili hangi kurum ilgileniyorsa bir an önce ilgilenmesini istiyoruz. Cemaat bu durumdan mağdur ve mescidin içindeki bütün halılar ıslanmış durumda. İlgililerden rica ediyoruz bu duruma bir çare bulsunlar" dedi.

Emekli İmam Abdullah Toprak mescidin sürekli su altında kaldığını söyledi. Toprak, "Özelikle bu ibadete zarar veriyor. İbadetin sağlıklı olması için tedbir alınması lazım. Bu tedbiri belediye mi alır, bina sakinleri mi alır bilmem ama bir an evvel çözüm bulunması gerekiyor. Binanın su deposundan duvarlar arasına sızıp mescide giriyor" diye konuştu.