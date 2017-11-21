Asfalt ekibine mahalleliden teşekkür çayı

Fen İşleri Müdürlüğü yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında Batman’ın Fatih Mahallesi’nde asfalt seren ekiplerine özverili çalışmasını gören mahalle sakinleri çay ikram ederek teşekkür etti. Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Fen İşleri Müdürlüğünün yol, kaldırım bakım ve onarım çalışmalarının yanı sıra asfaltlama çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtirken, mahalliler de belediye ekiplerinin çalışmalarını takdir ediyor.

Fatih Mahallesi 3363. Sokak sakinleri sokaklarının çamur ve tozdan kurtulduğuna sevindiklerini belirterek “Belediye personelinin soğuk havalarda bile çalıştığını görünce bizler de çalışanların ve çalışmaların yanında olduğumuzu göstermek ve teşekkür etmek için çay ikram ettik" ifadelerini kullandı.