Bahşiş için gelin arabasına asıldı

Damattan bahşiş alamayan çocuğun gelin arabasına asılması saniye saniye cep telefonlarına kaydedildi.

Batman Hamidiler Caddesi’nde küçük bir çocuk gelin arabasının önünü keserek bahşiş istedi. Damadın bahşiş vermediği çocuk canını hiçe sayarak aracın ön kaputuna asılarak metrelerce araçla birlikte ilerledi. Canını hiçe sayarak aracın kaputuna asılan çocuğun bu hareketi hem çevredeki vatandaşlar tarafından hem de damat tarafından cep telefonuna kaydedildi. Peşlerini bırakması için arabayı hareket ettiren sürücü çocuğu aracın önünden indiremedi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.