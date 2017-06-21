Bakan Eroğlu, Zeynel Bey Türbesi’nde iftarını açtı

Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından Hasankeyf ilçesinde düzenlenen iftar programına katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, yaklaşık 40 gün önce yeni Hasankeyf Kültür Parkı’ndaki yerine taşınan 650 yıllık Zeynel Bey Türbesi’nin önünde düzenlenen iftar programına katıldı.

Hasankeyflilerle tek tek sohbet eden Bakan Eroğlu, daha sonra yeni yerindeki Zeynel Bey Türbesini gezerek DSİ yetkililerden bilgi aldı.

Hasankeyf’e önem gösterdiği kadar kendi ilçesine önem göstermediğini ifade eden Eroğlu, ilgili bakanlarla görüştüğünü ve bu bölgeye gereken önemin verilmesi gerektiğini kaydetti. Hasankeyf’i Türkiye’nin ve Avrupa’nın en güzel ilçesi yapacağına dair söz verdiğini anımsatan Eroğlu, “Hasankeyf’i Türkiye’nin hatta Avrupa’nın en muhteşem ilçesi yapacağıma söz verdim. Özen gösteriyoruz, inşallah burayı çiçek gibi yapacağız” dedi.