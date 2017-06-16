Bakan Müezzinoğlu Batman’da

Müezzinoğlu, bayram tatilinin uzatılması ile ilgili bir gündemlerinin olmadığına da dikkat çekti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak amacıyla Batman’a geldi. Batman Valisi Ahmet Deniz’i makamında ziyaret eden Bakan Müezzinoğlu, daha sonra TP Kristal Park’ta sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Müezzinoğlu, burada yaptığı konuşmada, CHP’nin özü itibariyle adaletin yanında durmayı başaramadığını belirterek, “Keşke CHP özü itibariyle hukuk devletinden yana olabilmeyi kuruluşundan buyana başarabilmiş olsaydı. Keşke bu ülkede hukuk aracılığıyla vatandaşlarımıza yapılan birçok zulümlere karşı adaletten yana durabilseydi. Bunun en bariz örneği AK Parti döneminden söyleyeyim, yüzde 47 oy almış bir siyasi partiye kapatılma davası açıldığında CHP’yi kimse meydanlarda görmedi. Kimse milli iradenin hak ve hukuku adına ’Burada ne oluyor’ demedi. Hatta ’Adalet ve Kalkınma Partisi’nin kapatılmasında yarar var’ diyen bir görüşü de ifade ettiler” dedi.

“Kılıçdaroğlu barışı zedeleyecek bir yanlışın içinde”

Konuşmasında, başörtüsü yasağını anımsatan Bakan Müezzinoğlu, “411 milletvekilinin, ’Bu ülkede başörtüsü zulmü ortadan kaldırılsın’ dediği an şuan da yürüyüş yapan Sayın Kılıçdaroğlu’nun imzasıyla Anayasa Mahkemesi’ne gidildi. Milli irade yok farz edildi. Üniversite öğrencilerine gencecik kızlarımıza bu ülkede yapılmayan zulüm kalmadı. Bugün CHP’nin ve Sayın Kılıçdaroğlu’nun hangi adreste durduğunu bu millet gayet iyi bilir. Şuanda tamamen ülkenin huzuru, barışını sağlayacak süreçte yine ülkenin huzurunu ve barışını zedeleyecek bir yanlışın içinde. Kendi fıtratına, kendi duruşuna yakışanı yapıyor. Millet de kendisine yakışan cevabı her zaman verdiği gibi bundan sonra da verecektir.”

Müezzinoğlu, bir gazetecinin bayram tatilinin uzatılıp, uzatılmayacağına ilişkin sorusuna ise, şuan da böyle bir şeyin gündemlerinde olmadığı yanıtını verdi.