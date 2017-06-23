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23 Haziran 2017 17:51

Başbakan Yardımcısı Şimşek, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Batman’a geldi.

Başbakan Yardımcısı Şimşek, anne ve babasının mezarını ziyaret etti

23 Haziran 2017 17:51

Şimşek havalimanından ilk ziyaretini anne ve babasının mezarına yaptı.


Şimşek’i Batman Havalimanı’nda Vali Ahmet Deniz, AK Parti milletvekili Ataullah Hamidi, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aydın Durmuş, Vali Yardımcısı Mekan Çeviren ve bazı kamu kurum müdürleri ile çok sayıda partili karşıladı. Havalimanından Gercüş ilçesine geçen Şimşek, İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Gercüş Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Kaymakam Ünal Koç’u makamında ziyaret etti. Daha sonra aile mezarlığına geçen Şimşek, babası Hasan Şimşek ile Arıca köyündeki annesi Mehdiye Şimşek’in kabrini ziyaret ederek, dua etti.


Şimşek, Ramazan Bayramı öncesi anne ve babasının mezarını ziyaret etmek için ilçeye geldiğini söyledi. Mezarlık ziyaretlerinin örf ve adetten olduğunu belirten Şimşek, "Bayram arifelerinde örf ve adetlerimiz gereği mezarlıklar ziyaret edilir, arife günü burada olamayacağım için bugün anne ve babamın mezarlarını ziyaret ettim." diye konuştu.




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