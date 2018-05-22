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22 Mayıs 2018 14:32

Batman Belediyesinden dar gelirli ailelere Ramazan kolisi

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, geçen sene olduğu gibi bu sene de dar gelirli ailelere Ramazan kolisi dağıtıyor.

Batman Belediyesinden dar gelirli ailelere Ramazan kolisi

22 Mayıs 2018 14:32


Batman Belediye Başkanlığına bağlı Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerimizce Batman’da yaşayan ihtiyaç sahibi 2 bin 400 aileye Ramazan kolisi dağıtımına başlandı. Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından Ramazan kolisi dağıtılacak ihtiyaç sahiplerinin belirlenmesinin ardından her gün 5 ayrı mahallede tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine, Ramazan yardım kolilerini almaları için bilgilendirme mesajı gönderiliyor.


Geçen sene 2 bin adet Ramazan kolisinin dağıtımını gerçekleştiren Batman Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü, bu sene dağıtılacak Ramazan yardımı koli sayısını 2 bin 400’e çıkararak daha fazla ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmayı hedefliyor.


Belediyeden yapılan açıklamada, ihtiyaç sahiplerinin Batman Belediye Başkanlığından gönderilen bilgilendirme mesajının ardından kimlik fotokopisiyle birlikte Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne giderek yardım kolilerini alabilecekleri belirtildi.




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