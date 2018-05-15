Batman Üniversitesi senatosu Kudüs için olağanüstü toplanacak

Dr. Aydın Durmuş, üniversite senatosunu İsrail’in Kudüs’ün ilhakı ve Filistinlilere yaptığı katliamı kınamak için olağanüstü toplantıya çağırdı.

Rektör Durmuş, üniversite senatosunu olağanüstü toplantıya çağırmak için açıklama yaptı. Rektör Durmuş, "Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıması ve ülkesinin büyükelçiliğini Tel Aviv’den Küdüs’e taşıması kararına karşı Filistin halkının yapmış olduğu barışçıl gösterilerle protesto edilmeye çalışılmış, fakat İsrail bir kez daha tek taraflı şiddet kullanarak onlarca Filistinliyi öldürmüş ve binlercesini yaralamıştır. İslam coğrafyası ve Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’nın bulunduğu Kudüs’ün oldu bitti ile ilhak edilmesi, Müslüman halkın şiddetle sindirilmeye çalışılması bizleri derinden üzmektedir. Bu hususu görüşmek, yapılan zulüm ve şiddeti telin etmek üzere siz senato üyelerimizi acilen toplantıya davet ediyoruz” dedi.